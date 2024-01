Ingrid Coronado revela la poderosa razón por qué no quiere volverse a casar

[ssba]

Ingrid Coronado aseguró que por el momento no tiene planes de volverse a casar, a pesar de que a mediados del 2023 confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

El nuevo novio de Ingrid Coronado aún no conoce a sus hijos

En entrevista para el programa Sale el Sol, la ex Garibaldi contó que por ahora sus hijos Emiliano, Luciano y Paolo siguen sin tener contacto con su nuevo novio, y por lo mismo, no considera volver a casarse.

“No lo conocen, no, no… en algún momento yo creo que sí, pero por el momento creo que es importante que por un lado yo afiance mi relación de pareja y, por otro lado, sí creo que para los niños pues es importante que cuando conozcan a la pareja de su mamá o de su papá, sea con quien te vas a quedar, pues si no toda la vida, al menos sí muchos años, y creo que todavía no es un buen momento para hacerlo, creo que no es lo mismo ser pareja que ser familia”, explicó Coronado.

De la misma manera, la ex conductora de Venga la Alegría manifestó que no es partidaria de que sus hijos consideren como mamá o papá a terceras personas.

“Siempre he sido de la idea de que cada persona tiene su lugar, y para empezar mis hijos tiene un papá, aunque uno de ellos ya no esté en esta tierra, en este plano, tienen un papá, para mí no sería agradable que le digan papá a mi pareja, o sea, mi pareja será su amigo, si todo sale bien será su confidente, será su aliado, pero a mí no me gusta confundir a mis hijos”, declaró.

Ingrid Coronado revela por qué no quiere volverse a casar

Al hablar de sus posibles planes de matrimonio, Ingrid fue tajante y puntualizó:

“Si Sophia Loren se casó seis veces, ¿por qué yo no?… Mira, lo que sí tengo muy claro es que no me gustaría vivir con mi pareja mientras mis hijos vivan conmigo, mi vida como está actualmente con mis hijos y mi perro somos muy felices (…) y no me gustaría cambiarlo, así es como me gusta”.

Finalmente, la artista de 49 años aseguró que mientras sus hijos vivan con ella, ve prácticamente imposible hacer su vida con un hombre al lado.

“No sé lo que vaya a suceder en un futuro cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos tengan una vida, cuando ya no vivan conmigo, a lo mejor ahí sí podría ser un buen espacio para hacer vida en pareja… o no, a lo mejor el sistema de él en su casa y yo en la mía nos sigue gustando y nos sigue funcionando. Yo creo que no podemos tomar decisiones precipitadas porque no sabemos cómo va a ser nuestra vida dentro de algunos años, hoy por hoy podría decirte no hay manera, pero no sé si dentro de 10 años salgo que sí, si funciona”, manifestó.