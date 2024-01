Viuda de Fernando del Solar responde a demanda de Ingrid Coronado

[ssba]

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, dio su versión de los hechos sobre la polémica que la enfrenta con la conductora Ingrid Coronado, madre de los hijos del fallecido conductor argentino.

Después de que la exconductora de Venga la Alegría reveló que presuntamente Ferro no le entrega un departamento en Cuernavaca, que asegura pertenece a sus hijos, la maestra de yoga aseguró que las cosas no son como las ha contado Coronado en los medios de comunicación.

“Yo no tenía comunicación con ella desde hace un año atrás, y yo sí, la bloqueé en su debido momento, de ahí se quedó bloqueada”, aclaró Ferro asegurando que no cerró contacto con Ingrid por la situación del bien inmueble.

La viuda de Fer explicó en entrevista con Anette Cuburu para su canal de YouTube que, a pesar de intentar llegar a un convenio con Ingrid, la actitud de ella no ayudó.

“Yo fui la primera que abrió la comunicación, si no mal recuerdo fui yo, en decirle ‘necesitamos platicar sobre esta situación para poder llegar a un acuerdo para ambas partes’, pero la negociación era ‘déjame mi departamento, deja todas las cosas’, y casi casi de agarra tus chivas y salte de ahí”, detalló.

Acto seguido, Anna reveló que no puede entregarle el inmueble a Ingrid, debido a que Del Solar le dejó un porcentaje de ese lugar antes de morir.

“Porque yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de parte de esa propiedad, después me dijo que en su debido momento se me pidió firmar un memorándum, lo cual yo lo estaba haciendo por debajo del agua esta comunicación sin que mis abogados se enteraran, en el momento en que les dije ‘¿podrían ustedes revisar?, me dijeron ‘¿sabes qué Anna?, no, esto no está bien, nosotros vamos a entrar en negociación”, contó Ferro.

Y añadió que el proceso legal que inició Coronado no ha sido el adecuado. “Sí había mucha insistencia de su parte de ella de quererlo solucionar, en el aspecto de que ‘¿cuándo me lo vas a desocupar?’. No ha habido una demanda, hubo una notificación de una notaria, que bueno, si saben de leyes, una persona que es notario no tiene el peso como un juez”, subrayó.

Finalmente, la maestra de yoga recalcó que Fernando tomó las medidas necesarias para no dejarla desamparada en caso de que él llegara a faltar.

“Pero no, ese departamento está si dentro de un fideicomiso, que Fer muchísimos años, desde el 2015, quiso darlo de baja y no lo logró porque no se pusieron de acuerdo ambas partes, entonces él hizo de otra forma, para ampararse y para ampararme, de otra forma hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso. Por eso te digo, hay muchas cosas a medias, muchas cosas medias dichas, no verdades”, concluyó.