Abba se suma a artistas que prohíben a Trump usar su música

Universal Music en Suecia indicó que vio en videos que se puso música de ABBA en al menos un evento del expresidente republicano.

«Pedimos que [el material] sea retirado», dijo Universal Music AB a la AFP en un correo electrónico.

«Universal Music Publishing AB y [la discográfica] Polar Music International AB no recibieron ninguna solicitud [para utilizar la música], por lo que no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump», detalló.

El diario sueco Svenska Dagbladet indicó que uno de sus reporteros asistió en julio a un mitin de Trump en Minnesota -conocido por albergar una importante comunidad sueca- donde se puso la famosa canción «The Winner Takes it All».

El reportero dijo que se proyectó también en una pantalla gigante un video de 10 minutos de

ABBA tocando algunos de sus

mayores éxitos, incluyendo «Money, Money, Money» y «Dancing Queen».

Con sus pegadizas melodías y sus trajes brillantes, Agnetha, Björn, Benny y Anni Frid – cuyas iniciales forman el nombre del grupo – personificaron los años de la música disco hasta su separación en 1982.

En Estados Unidos, las campañas políticas deben obtener una licencia para entidades políticas de parte de la BMI, institución encargada de custodiar los derechos de autor, lo que permite el uso de 20 millones de piezas en campañas políticas. A pesar de ello, intérpretes, disqueras y representantes pueden solicitar que su música sea excluida de la lista.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo que había obtenido una licencia. «La campaña tenía una licencia para reproducir música de ABBA a través de nuestro acuerdo con BMI y ASCAP», dijo el portavoz a la AP.

ABBA se suma a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Antes de las elecciones de 2020, entre ellos figuraban Bruce Springsteen , Rihanna , Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young , Eddy Grant, Panic! at the Disco, REM y Guns N’ Roses. En 2016, Adele le pidió a Trump que dejara de tocar sus canciones en los mítines políticos.