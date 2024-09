¿Indirecta de Cazzu a Nodal?

No importa cuántos dramas personales hayan pasado, la vida sigue para Cazzu y la mejor manera de demostrarlo es que recientemente salió de fiesta con Nicki Nicole y otras famosas.

Esto, luego de que en redes sociales surgió la polémica de que la trapera argentina interpretó “Romance de la venganza”, canción que sus fans piensan que dedicó al papá de su hija.

Tuvieron que pasar dos meses y medio (lapso en el que se dió la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar), para que Cazzu regresara a las redes sociales a través de una transmisión en vivo en su perfil de TikTok.

Ahí, la artista argentina celebró cuatro años del lanzamiento de su álbum Una niña inútil y aprovechó la oportunidad para cantar “Romance de la venganza”, tema que fue entendido por sus fans como una indirecta para su ex pareja, Christian Nodal, según publica Univision.

“Debería cambiar, ser como una zo#*a de la que sí te vas a enamorar.

Y a ver si, de esa forma, alguien se queda junto a mí.

Ay, ya me cansé de llorar.

Ay, ya me cansé de esperar”, la letra de la canción “Romance de la venganza”, tema que Cazzu interpretó en su regreso a redes sociales, fue entendida por sus millones de seguidores como una indirecta a Christian Nodal, quien al poco tiempo de anunciar el truene con la mamá de su hija, Inti, reveló que tenía un noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio en Morelos.

De acuerdo con reportes, la fiesta fue organizada por Spotify Argentina, y además de Cazzu y Nicki Nicole, también estuvieron presentes otras figuras de aquel país como La Joaqui, Abel Pinitos, Tuli, Big One, Nico Cotton y Luck Ra.

En el Instagram de Spotify Argentina se publicó un video del evento en el que se ve a Cazzu disfrutar de la velada junto al resto de los artistas invitados.