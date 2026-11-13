Proyectan nueva plazoleta en el 8 y 9 Bulevar de Ciudad Victoria

La obra forma parte de los trabajos de mejoramiento de los bulevares José López Portillo y Práxedis Balboa.

Por Eduardo Bazaldua

Como parte de los proyectos de mejoramiento urbano en la capital tamaulipeca, se contempla la construcción de una nueva plazoleta en la zona centro, específicamente en el cruce de las calles 8 y 9 bulevar , una zona de importante circulación vehicular y peatonal.

Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, quien explicó que la propuesta se encuentra en su etapa inicial y forma parte de las acciones de modernización de los bulevares José López Portillo y Práxedis Balboa.

De manera paralela, continúan los trabajos de ampliación del bulevar Práxedis Balboa hacia el oriente de Ciudad Victoria, con el propósito de mejorar la infraestructura vial y facilitar la circulación en esta zona de la ciudad.

Entre las obras contempladas también se encuentra la construcción de un puente peatonal a la altura de la colonia Moderna, así como un cuerpo vial paralelo por el sector del Congreso del Estado.

Por el momento, la construcción de la plazoleta permanece en fase inicial, sin que se haya dado a conocer una fecha específica para el arranque de los trabajos.