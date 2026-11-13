Talento mexicano brilla en los Latin Grammy: The Warning, Edén Muñoz y Camila Fernández entre los ganadores

México tuvo una participación destacada durante la edición 2026 de los Latin Grammy, donde distintos exponentes nacionales consiguieron reconocimientos en categorías que abarcan desde el rock hasta la música regional mexicana.

La agrupación regiomontana The Warning obtuvo el premio a Mejor Canción de Rock por Ego, mientras que Edén Muñoz consiguió el galardón a Mejor Álbum de Música Banda con Piedras a la Luna.

Por su parte, Camila Fernández fue reconocida en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández, reafirmando la presencia de nuevas generaciones dentro de los géneros tradicionales.

Entre los triunfadores también figuró el productor mexicano-estadounidense Edgar Barrera, reconocido como Productor del Año.

Los resultados muestran la amplitud de estilos que mantiene vigente a la música mexicana dentro del panorama internacional.