Estudiantes de Derecho impulsan campaña solidaria en apoyo a refugio de animales

A través de la iniciativa “PATITAS”, universitarios reunieron alimento y artículos esenciales para apoyar la labor del Refugio Santa Rosa de Lima

Por Eduardo Bazaldua

Estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Derecho de la UAT Victoria llevaron a cabo la campaña solidaria “PATITAS”, mediante la cual recolectaron y entregaron diversos donativos destinados a los perros que permanecen bajo resguardo en el Refugio Santa Rosa de Lima.

La iniciativa surgió de las alumnas Victoria Mejía y Celeste Saldaña, integrantes del grupo C, quienes promovieron la participación de sus compañeros para reunir alimento y artículos que contribuyen al cuidado diario de los animales atendidos en este espacio.

Los apoyos fueron entregados al refugio encabezado por Mia Fressy, animalista dedicada a la protección y defensa de los derechos de los animales, cuya labor se enfoca en brindar atención y resguardo a perros que necesitan apoyo.

La actividad contó con el acompañamiento de la Mtra. Sandra Guadalupe García Castillo, secretaria técnica, así como de la Mtra. Carmen Vanessa Ahumada García, responsable del Área de Humanismo Social, quienes respaldaron la participación estudiantil en esta iniciativa.