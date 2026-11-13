Tener alguien con quien hablar también protege la salud mental: la importancia de las relaciones personales

En una rutina marcada por el trabajo, los compromisos y el uso de dispositivos electrónicos, dedicar tiempo a convivir con familiares y amigos puede parecer una actividad secundaria. Sin embargo, las relaciones personales cumplen una función importante en la salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que las conexiones sociales pueden favorecer el bienestar emocional, contribuir al manejo del estrés y mejorar la calidad de vida.

Contar con personas que brinden apoyo, escuchen sin juzgar y acompañen durante momentos difíciles puede representar una diferencia importante al enfrentar preocupaciones o cambios personales.

Por el contrario, el aislamiento social prolongado y la soledad se han relacionado con un mayor riesgo de problemas de salud física y mental.

Para fortalecer los vínculos no siempre se requieren grandes reuniones. Una llamada telefónica, una conversación tranquila, compartir una comida o preguntar sinceramente cómo se encuentra alguien son acciones que pueden favorecer la cercanía.

También es importante recordar que la calidad de las relaciones tiene un papel fundamental. Mantener vínculos respetuosos y de confianza puede ser más beneficioso que buscar una vida social constantemente activa.

Cuidar la salud mental también implica encontrar espacios para compartir experiencias, expresar emociones y recibir apoyo cuando sea necesario.