Bobby Pulido conquista otro Latin Grammy y anuncia su despedida de la música

El cantante Bobby Pulido protagonizó uno de los momentos más significativos de los Latin Grammy 2026 al recibir el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Tejana, un premio que llega en medio de una importante transformación en su vida profesional.

El intérprete fue galardonado por Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo), material grabado durante una serie de presentaciones en Monterrey, Nuevo León, en diciembre de 2024.

Durante su intervención en la ceremonia celebrada en Las Vegas, Pulido confirmó su retiro de los escenarios y expresó su agradecimiento a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

El reconocimiento representa su tercer Latin Grammy, después de los obtenidos en 2022 y 2025, y coincide con su reciente triunfo electoral en Texas, donde resultó ganador en la contienda por el Distrito 15 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con una carrera construida alrededor de la música tejana, Bobby Pulido cierra una etapa artística que lo convirtió en una figura ampliamente conocida tanto en México como entre las comunidades latinas de Estados Unidos.