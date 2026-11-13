Ciudad Victoria reunirá a bailarines de todo el estado en la Segunda Polka Monumental Tamaulipeca

El próximo 25 de noviembre, la explanada del Centro Cultural Tamaulipas será escenario de una celebración dedicada a preservar la música y el baile tradicional.

Por Eduardo Bazaldua

La capital tamaulipeca se prepara para recibir la Segunda Polka Monumental Tamaulipeca, un encuentro cultural que reunirá a bailarines y agrupaciones de diferentes municipios para celebrar una de las expresiones artísticas más representativas de la región.

El evento se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, donde los participantes compartirán su talento a través de la música y los bailes tradicionales.

La actividad es organizada por la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), con el propósito de fortalecer la identidad cultural y promover la participación de quienes mantienen viva esta tradición.

Además de ofrecer un espectáculo para el público, la iniciativa busca reunir a distintas agrupaciones de danza en una celebración colectiva que destaque la riqueza del folclor tamaulipeco.

La convocatoria permanece abierta para los grupos interesados en formar parte de esta segunda edición. Para inscribirse y recibir la música e instrucciones correspondientes, los participantes pueden comunicarse al teléfono 834 175 0172.