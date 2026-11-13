Comer saludable no tiene que ser costoso: pequeños cambios pueden mejorar tu alimentación

Comer de manera saludable suele asociarse con alimentos especiales, suplementos o planes de alimentación difíciles de mantener. Sin embargo, mejorar la dieta puede ser mucho más sencillo cuando se aprovechan los ingredientes disponibles en casa.

Alimentos tradicionales como los frijoles, las lentejas, la avena, las verduras, las frutas de temporada y las tortillas de maíz pueden formar parte de una alimentación variada y nutritiva.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas mayores de diez años consuman al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, además de procurar una dieta que incluya cereales integrales y leguminosas.

Otro aspecto importante es moderar el consumo de bebidas azucaradas, productos con exceso de sodio y alimentos de bajo valor nutricional, sin que ello signifique eliminar por completo todos los productos favoritos.

Preparar alimentos en casa, planificar las compras y elegir frutas y verduras de temporada también puede ayudar a administrar mejor el presupuesto familiar.

Más que seguir dietas de moda o establecer restricciones difíciles de sostener, la clave está en desarrollar una relación equilibrada con los alimentos y construir hábitos que puedan mantenerse con el paso del tiempo.