El pleno del Congreso Local aprobó la iniciativa presentada por la Junta de Gobierno, a propuesta de su Presidente, Humberto Prieto Herrera, para posponer la comparecencia de la Secretaria de Salud del Estado, en el entendido de que dado su reciente nombramiento aún no ha finalizado el proceso de entrega recepción conforme a la glosa legislativa que ahora se realiza.

Durante la sesión, los legisladores aprobaron primero la dispensa de turno a Comisiones con 26 votos a favor y 4 en contra, permitiendo que el asunto se resolviera de manera inmediata por la urgencia del trámite.

La Junta de Gobierno de la 66 Legislatura sometió a consideración del Pleno el punto de acuerdo argumentando que la actual Secretaria Adriana Marcela Hernández no ejerció el cargo durante el lapso que se pretende evaluar.

Por tal motivo, se consideró que Hernández Campos no se encuentra en posibilidad de informar sobre el estado que guarda la dependencia respecto al ejercicio mencionado.

No obstante, la titular de salud estatal aún se encuentra dentro del periodo de 90 días, otorgado por la ley anterior para el proceso de entrega-recepción vigente al momento del inicio de este acto, considerando que la Secretaría de Salud es una institución demandante, amplia y compleja.

Con esta resolución, el Congreso estatal instruyó la expedición del punto de acuerdo correspondiente y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dejando pendiente la nueva fecha o los términos en los que se llevará a cabo el análisis de la gestión de salud para dicho periodo.