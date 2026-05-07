Francisco Javier Ruiz Reta Asume el Cargo en la Fiscalía General de Justicia con Compromiso de Transparencia y Combate a la Corrupción

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Tras su reciente nombramiento por el Congreso del Estado como titular del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco Javier Ruiz Reta asumió el cargo con el compromiso de desempeñar una gestión basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Ruiz Reta destacó que su principal responsabilidad será responder a la confianza del Poder Legislativo mediante una vigilancia estricta del manejo de los recursos públicos, incluyendo los de origen federal.

Aseguró que su función será garantizar que la institución opere en beneficio de la ciudadanía y bajo el estricto cumplimiento de la ley.

El nuevo titular fue enfático al señalar que el Órgano de Control Interno tiene la facultad de sustanciar y sancionar faltas administrativas no graves cometidas por servidores públicos de la Fiscalía. «Nuestra obligación es aplicar la ley de manera precisa y puntual; que quien la haga, la pague», sentenció.

Asimismo, precisó que, en caso de detectar actos de corrupción que trasciendan al ámbito penal, se pondrán de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para su debida investigación.

Ante la cercanía social que caracteriza a la capital del estado, Ruiz Reta descartó categóricamente que el influyentismo o los compadrazgos interfieran en su labor.

«En Victoria muchos nos conocemos, pero eso es muy aparte de lo que objetivamente se demuestre en cada caso en particular. Seremos objetivos y nos basaremos en las pruebas recabadas», concluyó.