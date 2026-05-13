Diputada Ana Laura Huerta Valdovinos Impulsa Iniciativa Integral para Combatir el Lupus en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Con el objetivo de garantizar una atención médica digna y oportuna, la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos impulsa una de las iniciativas más completas a nivel nacional para combatir el Lupus, una enfermedad autoinmune e incurable que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el estado.

Durante su intervención, la legisladora destacó que la mayor falla en el sistema actual es el diagnóstico tardío. «Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico temprano y ahí es donde estamos fallando», señaló Huerta Valdovinos.

La diputada advirtió sobre la grave escasez de especialistas: existen muy pocos reumatólogos tanto en Tamaulipas como en el resto de la República, lo que impide detectar la enfermedad antes de que cause daños irreversibles en órganos como el hígado, los huesos o la córnea.

Uno de los pilares de la propuesta es la creación de un registro oficial de pacientes. Actualmente, las cifras son inciertas debido a que muchos casos no se detectan o se confunden con otros padecimientos.

Según estimaciones de organismos internacionales de salud mencionadas por la legisladora:

La enfermedad es significativamente más frecuente en mujeres que en hombres.

Al ser autoinmune, los síntomas son erráticos: dolores de estómago, de huesos o de dientes pueden aparecer con semanas de diferencia, confundiendo a los médicos generales.

La diputada reveló que su inquietud nació de una consulta ciudadana, tras conocer el caso de una mujer que sufrió discriminación escolar y perdió empleos debido a las crisis propias de la enfermedad.

«Es importante que seamos sensibles. Una persona con Lupus puede tener un ‘detonante’ emocional o de estrés y ese día simplemente no poder levantarse de la cama. Necesitamos que los empleadores y maestros entiendan que hay un diagnóstico detrás», enfatizó.

Cabe señalar que como parte de las acciones de visibilización, el Congreso del Estado se iluminó recientemente de color morado en homenaje a quienes luchan contra este mal.

La diputada adelantó que sostendrá una reunión con la Secretaría de Salud de Tamaulipas para asegurar que estas iniciativas no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en políticas públicas viables que faciliten exámenes diagnósticos en los distritos de salud y garanticen el suministro de medicamentos especializados.