Impulsan Reforma al Código Civil para Proteger Derechos de Concubinas y Niños en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con el objetivo de erradicar décadas de discriminación y desamparo jurídico, el diputado local de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, impulsa una reforma clave al Código Civil del Estado para garantizar que el concubinato deje de ser una vía de escape para evadir responsabilidades alimenticias y de protección familiar.

La iniciativa, que surge como respuesta a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca blindar los derechos de mujeres, niñas y niños que, al no estar bajo el esquema de un matrimonio formal, enfrentaban barreras legales para acceder a una pensión o reconocimiento de derechos.

El legislador fue contundente al aclarar que esta reforma no pretende promover la informalidad, sino asegurar que todo aquel que sostenga una relación de hecho asuma las consecuencias legales de sus actos.

“Si alguien decide tener una relación fuera de una relación formal, también tiene que hacerse responsable de las obligaciones que eso conlleva”, sentenció Vargas Fernández.

El diputado recordó casos emblemáticos en la entidad, como el de una mujer que tuvo que luchar hasta instancias superiores para que se le reconociera su derecho a una pensión, logrando un fallo favorable gracias a la magistratura de Raúl Robles. Este tipo de precedentes son el corazón de la reforma: quitar el «efecto discriminador» que castigaba a la mujer por su estado civil.