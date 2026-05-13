Urgente Llamado de la Diputada Guillén Vicente a la Oposición para Consolidar una Alianza Estratégica

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente lanzó un llamado urgente a las fuerzas de oposición para consolidar una alianza «grande» y estratégica, advirtiendo que, de acudir a las urnas de forma individual, las posibilidades de derrotar a Morena son nulas.

En un encuentro con medios, la legisladora subrayó que la competitividad de la oposición no solo depende de la unidad, sino de la calidad moral de sus abanderados.

En este sentido, informó que han insistido ante la Secretaría de Gobernación para que se realice una revisión exhaustiva de los perfiles, buscando garantizar que los candidatos cuenten con una «hoja de servicios limpia» y la preparación técnica necesaria para los cargos que aspiran.

Al ser cuestionada sobre los frenos para concretar esta unión opositora, Guillén Vicente reconoció que el principal argumento de partidos como Movimiento Ciudadano (MC) para no sumarse al bloque es la presencia de Alejandro «Alito» Moreno en la dirigencia nacional del PRI.

“La clave es que lograsen ponerse todos de acuerdo, pero no les veo muchas ganas”, admitió la diputada, quien además descartó que una renuncia de Moreno esté en los planes inmediatos, a pesar de ser señalado como el principal escollo para el diálogo con otras fuerzas.

Sobre el escenario electoral, la priista analizó el contraste que vive el partido oficialista. Según su visión, basada en encuestas recientes, si bien la figura presidencial mantiene niveles de aceptación altos, el partido Morena comienza a sufrir una «merma» y un desgaste natural.

Sin embargo, fue enfática al señalar que este debilitamiento no será suficiente si la oposición no se aglutina. «Uno por uno, la verdad yo no les veo mucha esperanza contra Morena, ni aún con el demérito que tengan», sentenció.

Finalmente, Mercedes del Carmen Guillén aclaró que la estrategia política se moverá en dos pistas distintas. Explicó que, mientras en lo federal se busca un bloque sólido, en lo local cada estado definirá su rumbo dependiendo de las negociaciones con los gobernadores y las dinámicas regionales, citando como ejemplo el caso de Nuevo León, donde las alianzas suelen tener matices propios.

La diputada concluyó recordando que las elecciones intermedias históricamente representan un reto mayor para los partidos en el poder, por lo que una ciudadanía proclive a la alternancia en la Cámara de Diputados podría ser el factor decisivo, siempre y cuando la oferta opositora sea honorable y, sobre todo, unida.