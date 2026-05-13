Guardia Estatal rescata a adulto mayor y niño extraviados en Pino Solo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

Haciendo uso de las sirenas y sonidos de una unidad oficial de la Guardia Estatal, personal de esta corporación localizó a un adulto mayor y un menor de edad extraviados en Pino Solo.

Al arribar a este sitio ubicado sobre el kilómetro 148 de la Carretera Victoria-Tula, elementos de la Guardia Estatal dialogaron con un ciudadano, quien se identificó como hijo del adulto mayor y padre del menor de edad.

Tras inspeccionar la zona, las personas extraviadas fueron localizadas y el personal de la Guardia Estatal les proporcionó agua.

Con la finalidad de salvaguardar su integridad, ambos fueron trasladados para recibir una valoración médica.