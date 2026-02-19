Participa alcalde de Victoria en ceremonia de CXIII Aniversario del Ejército Mexicano.

Cd. Victoria, 19 de febrero de 2026.- En el marco del CXIII Aniversario del Día del Ejército Mexicano, el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reconoció a la institución la labor de seguridad, bienestar y desarrollo que realiza por la Capital del Estado.

Al asistir a la ceremonia conmemorativa en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, reiteró al Comandante de la 48 Zona Militar General de Brigada Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el respaldo y colaboración del gobierno municipal.

Junto al secretario general de Gobierno Héctor Villegas González, representante del gobernador del Estado, ponderó el mensaje del alto mando militar enaltecido en el honor, lealtad y valor del personal del Ejercito Mexicano para mantener la paz y apoyo en situaciones de emergencia.

En el evento, estuvieron presentes los mandos militares Coronel de Infantería Francisco Arroyo Quiterio, Comandante del 77 Batallón de Infantería; el General de División de Estado Mayor Enrique Vega Salgado, subsecretario de Seguridad Pública y Uili Zúñiga Castillo, vocero de seguridad del Gobierno.