Un nuevo espacio para crecer: Inauguración de la Sala Sensorial del CAI No. 1

El día 6 de febrero de 2026, se realizó la Inauguración de la Sala Sensorial del CAI No. 1 Guadalupe Elizondo Vega, un espacio diseñado especialmente para favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 3 años.

El objetivo de la Sala Sensorial es la de brindar un espacio seguro que beneficie la regulación emocional, favorezca el desarrollo cognitivo, motriz, la comunicación, que les produzca un bienestar general, con esto potenciando el desarrollo integral de las niñas y los niños en un ambiente rico de experiencias sensoriales que favorezcan su neurodesarrollo.

Con ello contribuyendo al logro de mejorar la calidad del servicio, 2 propósito de la Política Nacional de Educación Inicial

Esta sala beneficiará directamente a 80 niñas y niños, y será la puerta abierta a nuevas oportunidades de aprendizaje, de seguir favoreciendo la inclusión y garantizando los Derechos de las niñas y los niños a una educación de calidad.

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas por el valioso apoyo brindado mediante la donación de materiales que hicieron posible la integración de esta sala

Agradezco a las autoridades educativas que nos acompañaron en tan significativo evento:

Directora de Educación Elemental Mtra. Martha Alicia Ortiz Ríos

Jefa del Dpto. de Educación Inicial Mtra. Flavia Dolores Morales Riestra

Directora de Educación Especial Mtra. Perla Ramírez Hidalgo

Director CREDE Profr. Juan Vital Román Martínez

Supervisora de la Zona 1 de Educación Inicial

Representante del Snte de la Secretaría General de Conflictos del nivel Inicial Profra. Lagny Mayari Flamarique Rodriguez

Directora CAI No.1 Lic. María Leticia Zúñiga Sánchez

Reitero nuestro agradecimiento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en favor del bienestar, el aprendizaje y el desarrollo pleno de la primera infancia.