Para seguridad de alumnos, intensifica Municipio bacheo en ruta escolar

Cd. Victoria, 21 de octubre 2025. – La ruta educativa, que incluye vialidades a escuelas y centros de apoyo docente, fue incluida en el Programa Emergente de Bacheo que desplegó esta semana el Gobierno de Victoria en la ciudad.

Directivos del Jardín de Niños “Ma. Teresa Treviño García”, primaria República de Chile, supervisión Zona 1 Sector 2 de Preescolar y Sección 30 del SNTE, acompañaron al alcalde Eduardo Gattás Báez al inicio de la rehabilitación de asfalto dañado por las lluvias.

“La seguridad de nuestros niños y jóvenes es innegociable, este plan llegará a los accesos de primarias, secundarias, prepas y universidades para que cada camino hacia la escuela sea más seguro”, afirmó el alcalde de la Capital.

Pidió comprensión a los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades educativas por las molestias que puedan ocasionar los trabajos que iniciaron en la calle Berriozábal, desde avenida José Sulaimán a Eje Vial Lázaro Cárdenas.

Como invitados, asistieron directivos de planteles educativos Mtra. Cristina Hernández Soto; Mtro. José González Puente; Rubén Otoniel Jiménez del sindicato de maestros; supervisoras Laura Tamez García, Margarita Reséndez González y Prof. Héctor Valles del Departamento de Cultura y Educación.