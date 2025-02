“Ya quiero que acabe esta pesadilla”: Tede

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El exjugador de Correcaminos, Francisco Tede, vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras expresar su deseo de que termine lo que él mismo ha llamado una “pesadilla”.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe. No tienen idea de todo lo que uno pasa en su vida, del trasfondo de las situaciones ni de las amenazas que pueden surgir en cualquier momento. No puedo decir más por mi seguridad, pero ya no quiero que sigan pisoteando mi nombre”, escribió en redes sociales.

Sus declaraciones surgen luego de la transmisión de un video en TUDN, donde el veracruzano insinuó que podría difundirse otro material que ayude a entender el contexto.

“Existe un video en el que aparezco, pero fue bajo circunstancias que ustedes desconocen… y tal vez salga a la luz pronto. No he hablado con nadie por mi seguridad y la de mi familia. Solo quiero que termine esta pesadilla. Las personas que me conocen saben realmente quién soy”, agregó.