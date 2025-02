Video deja en evidencia que Tede fue mediador entre colombianos y jugadores de Real Apodaca

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través de un video presentado en TUDN, Francisco Tede exjugador de Correcaminos castigado con 16 años de suspensión, quedó en evidencia acerca del amaño que participó en el juego de Real Apodaca contra Cabos United, donde prometió 1.5 goles en el primer tiempo del encuentro.

En el video de un minuto con 20 segundos que presentó el programa “Línea de Cuatro”, se desarrolló la siguiente conversación que fue grabada en una video llamada entre los jugadores y un hombre con acento extranjero supuestamente colombiano:

“-De trabajar mañana entonces…

¿Pues no sé, qué, qué dirás tú? ¿Qué se puede hacer?

habíamos quedado en… en hacer el primer tiempo. ¿Si me entiendes?

-Si

-Porque resulta que el equipo, ósea dicen ellos, que probablemente el equipo visitante, también vaya a trabajar ¿si me entiendes?

-Entonces la idea es… nosotros hacer las cosas primero y pues, hacer el trabajo.

-¿Y qué están dispuestos hacer muchachos? (se escucha con acento extranjero)

-1.5 primer tiempo hermano… (señala Francisco Tede)

-¿1.5? (Extranjero)

-Primer tiempo

-¿Qué equipo es de ustedes, como se llaman? (Cuestiona el extranjero)

-Real Apodaca, de acá de la ciudad de Monterrey, en México.

-Así, ¿que división es esa? (Acento extranjero)

-Segunda División

-1.5, ¿Silvio usted no me había hablado de 2.5? (Señala el supuesto colombiano)

-No, no, la primera vez, me pasaron la propuesta de 1.5, no, yo ya dije que hablabas tú con ellos, hablar directamente con ellos porque ellos son los que juegan”, concluyó.

Cabe señalar que, las sanciones fueron de 57 años por el amaño del partido, dividido entre seis jugadores de Real Apodaca y Francisco Tede de Correcaminos, este último con 16 años de suspensión, el encuentro del 9 de febrero ante Cabos United concluyó 3-1 con derrota de Apodaca.