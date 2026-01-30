”Vamos a ganar en casa”: Alfonso Ávalos

Después de conseguir un importante triunfo en calidad de visitante ante San Pedro en la jornada anterior y llegar a los 40 puntos en este Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, Correcaminos se reporta listo para enfrentar la fecha 18 de la “segunda vuelta” de la campaña, recibiendo en el Estadio Eugenio Alvizo Porras a su similar de Guerreros Reynosa.

Los juveniles de la UAT, entrenaron con intensidad mentalizados en el objetivo principal, que es seguir sumando triunfos y puntos para escalar en la tabla de filiales y brindar una destacada actuación en casa.

Alfonso Avalos, juvenil victorense que milita en Correcaminos TDP, afirmó en entrevista que el equipo quiere el triunfo en este partido ante Reynosa.

“Vamos a dar todo de nosotros, queremos ganar, queremos sumar otros tres puntos en casa y esperemos que la afición nos pueda acompañar este viernes”.

En cuanto a los seis puntos sumados en estas dos primeras fechas del 2026, aseguró.

“Nos sentimos muy contentos, estamos muy felices de sumar nuestros primeros seis puntos en el año y pues seguimos trabajando para lograr los objetivos”.

Además, afirmó que el equipo se encuentra motivado por la reciente victoria ante San Pedro.

“Estamos muy contentos, fue un partido difícil pero al final el trabajo que hicimos en la semana se vio reflejado en el resultado”.

De igual manera, comentó que se están preparando intensamente durante la semana para llegar de la mejor manera al compromiso.

“Nos estamos preparando de la mejor manera para un partido mu y intenso, sabemos que el rival es fuerte entonces nos estamos preparando de la mejor manera para llegar bien al partido”.

Ávalos Arias, también explicó que el plantel se encuentra contento por llegar a los 40 puntos en esta campaña, mostrando el compromiso para seguir brindando buenas actuaciones.

“Estamos muy contentos, queremos seguir rompiendo más récords y seguimos trabajando para ello y para lograr los objetivos”.

El Correcaminos contra Guerreros Reynosa de la fecha 18 de la “segunda vuelta” del Grupo 16 del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP se llevará a cabo este viernes 30 de enero a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

En la estadística, el equipo naranja suma un total de 40 puntos y un cociente de 2.35%, ubicándose en el segundo lugar del Grupo 16 en el cuarto lugar de la tabla de filiales de la zona B.

Correcaminos, suma 12 victorias en el Torneo y dos triunfos consecutivos en este inicio de “segunda vuelta”.

La ultima vez que Correcaminos y Guerreros Reynosa se enfrentaron, fue en el empate 2-2 de la jornada 3, donde el equipo de Victoria sumó dos puntos al traerse el punto extra de penales en el duelo desarrollado el viernes 19 de septiembre en el Polideportivo Reynosa.