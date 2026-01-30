”Vamos a seguir con el invicto de local”: Santos Tamez

Al cumplir con una completa preparación semanal, afinando los aspectos técnicos y tácticos para brindar una gran actuación este fin de semana en casa, Correcaminos Premier se reporta listo para enfrentar el compromiso de este sábado ante Atlético Hidalgo en lo que será la jornada 17 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, Serie A, dentro del Grupo 2.

El equipo dirigido por Jorge Urbina buscará en este compromiso sumar las tres unidades con el firme objetivo de posicionarse en la tabla de filiales.

Santos Tamez, defensor que defiende la playera naranja, afirmó en entrevista que el equipo está mentalizado en ganar los tres puntos en casa y seguir con el invicto de local.

“Esperamos buscar los tres puntos aquí en casa y seguir con el invicto de local”.

El victorense argumentó, que están trabajando desde la pretemporada para sacar buenos resultados cada fin de semana.

“Estamos comprometidos y dispuestos a esforzarnos a trabajar toda esta semana para tener un buen desempeño el fin de semana”.

En cuanto a como se está preparando el plantel para este compromiso en casa, comentó

“Nos estamos preparando bien, estamos entrenando fuerte, entrenando duro mentalizados para dar lo mejor de nosotros”.

De igual manera, invitó a la afición a hacerse presente en el Alvizo este sábado.

“Que vengan a apoyarnos, que sigan creyendo en nosotros confiando que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para tener un buen resultado”.

El Correcaminos contra Atlético Hidalgo se disputará este sábado 31 de enero a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras y corresponde a la fecha 17 de la “segunda vuelta” del Torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

Para este duelo, el equipo de la UAT llega como tercer lugar de la tabla de filiales con 26 puntos.

Cabe resaltar que este partido será una gran oportunidad para continuar con el invicto de local y poder sumar el séptimo triunfo de la campaña.

La ultima vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en la jornada 4 disputada el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio 10 de diciembre, donde el marcador fue de empate 1-1.