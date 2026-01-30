¡Que sea una victoria marca ACME!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que esta noche Correcaminos regrese a casa y enfrente a los Coyotes de Tlaxcala, en duelo denominado “Clásico Animado”, correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro está programado para las 21:00 horas, donde el conjunto que dirige Gustavo “Chavo” Díaz buscará su primera victoria del campeonato, además de romper la sequía de gol que atraviesa el Ave Universitaria.

Correcaminos viene de empatar 0-0 ante Leones Negros de la UdeG en el Estadio Jalisco, resultado con el que el cuadro tamaulipeco rescató un punto en calidad de visitante.

Por su parte, el conjunto tlaxcalteca aprovechó la localía para conseguir su primer triunfo del Clausura 2026, luego de imponerse 2-1 a la Trinca Fresera de Irapuato, encuentro en el que el brasileño Christian Mota de Oliveira fue la figura al marcar un gol y aportar una asistencia.

Antecedentes

Correcaminos no ha logrado vencer a Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Marte R. Gómez. De acuerdo con cifras de la Liga de Expansión MX, ambos equipos se han enfrentado en cinco ocasiones en el inmueble ubicado en el 17 Carrera Torres, con saldo de tres empates y dos derrotas para la UAT.