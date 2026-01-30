Continúa la Olimpiada Estatal del Deporte en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana continuará la actividad de la Olimpiada Estatal del Deporte de Tamaulipas, escenario en el que se buscan a las y los mejores atletas que representarán al estado en las siguientes fases del proceso competitivo.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, informó que habrá actividad en todas las zonas del estado: norte, centro y sur.

En Ciudad Victoria se pondrán en marcha las disciplinas de tiro deportivo y triatlón; mientras que Nuevo Laredo será sede de ajedrez y rodeo, y Tampico recibirá la actividad de karate.

Se espera la participación de más de 200 atletas, cuyas edades oscilan entre los 11 y 21 años, provenientes de distintos municipios del estado, quienes buscarán subir al podio y asegurar su pase a la Olimpiada Regional.

Cabe destacar que, con apoyo del Gobierno de Tamaulipas, el Instituto del Deporte absorbe en su totalidad los gastos de hospedaje y alimentación de todas y todos los participantes, reafirmando su compromiso con el desarrollo y proyección del talento deportivo tamaulipeco.