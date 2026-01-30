PRESENTAN TORNEO DE FÚTBOL HIT HÉROES DE LA SALUD 2026

Fue presentada la convocatoria del torneo de fútbol HIT Héroes de la Salud 2026, certamen dirigido a trabajadores del sector público y de salud, así como a sus hijos mayores de 18 años, pertenecientes a dependencias estatales, federales y municipales.

La competencia dará inicio el sábado 7 de febrero y se disputará en el campo Américo Amigo, ubicado en la Unidad Deportiva Siglo XXI. Los encuentros se jugarán todos los sábados por la mañana, conforme al calendario establecido por la organización.

El torneo contará con premiación para el campeón, subcampeón, campeón goleador, mejor portero, mejor árbitro y delegado más destacado, con el objetivo de reconocer el desempeño deportivo y la correcta organización del evento.

Hasta el momento, equipos como Oncológico, IMSS La Loma, SUTERM, Hospital Providencial, Hospital Infantil, Oficina Central, Fiscalía, DIF, IMSS 67, COEPRIS e IMSS Bienestar han confirmado su participación; sin embargo, el registro permanece abierto.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con el coordinador del torneo, Lic. Iván Boijseauneau Enríquez, al número 834 351 6892.