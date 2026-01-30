ÁGUILAS BENFT “VUELAN” A LA FINAL DE SÓFTBOL

Ciudad Victoria.- La novena de Águilas BENFT selló su pase a la gran final de la Liga Universitaria Municipal de Sóftbol, en la categoría A, tras imponerse por marcador de 17-8 en el segundo juego de la serie, barriendo a Rangers TX.

El encuentro se disputó en el campo Carlos Benavides Peña (31 Morelos), donde las acciones de la pelota blanda comenzaron en punto de las 19:00 horas.

El duelo inició con un primer inning lleno de emociones, ya que ambas escuadras anotaron cinco carreras. Por Águilas, Jessica Rodríguez, Vanessa Díaz, Idolia Reyes, Suzel Rodríguez y Yuridia Rodríguez pisaron el plato. Por Rangers, Estefanía Díaz, Yuromai Martínez, Teresa Ramos, Alexa Torres y Alis Galván igualaron la pizarra 5-5.

Rangers tomó ventaja en la segunda entrada al registrar un par de anotaciones para colocar el marcador 7-5. Sin embargo, Águilas respondió en el tercer inning con dos carreras más, producto de potentes batazos que permitieron a Fernanda Zapata y Yuridia Rodríguez llegar a home.

Aunque el encuentro se mantuvo parejo en las primeras entradas, fue en la cuarta y quinta cuando Águilas BENFT marcó la diferencia al sumar diez carreras, ampliando la ventaja a 17-7 al cierre del quinto episodio.

Rangers descontó con una carrera en la parte alta de la quinta entrada, anotada por Dana Suárez, con lo que concluyó el partido y se concretó el pase de Águilas BENFT a la gran final.