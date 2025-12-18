Va Correcaminos por segundo partido de pretemporada

Será este sábado en el Estadio Marte R. Gómez, cuando Correcaminos dispute su segundo partido de pretemporada siendo Gavilanes de Matamoros de la Liga Premier MX, el rival en turno .

Con gran animo y compromiso, los elementos del plantel se reportan listos y motivados en esta tercera semana de pretemporada, comprometidos con seguir brindando un sobresaliente desempeño para ser considerados en el once inicial del Torneo.

En el transcurrir semanal, el equipo dirigido por Gustavo Díaz entrenó con intensidad a doble y triple sesión, esto, en las instalaciones del Centro de Formación y el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desarrollando energéticamente cada uno de los trabajos, con miras en tener la mejor preparación en esta tercera semana de pretemporada.

Después de este partido ante Gavilanes, el equipo naranja seguirá con sus intensos trabajos de pretemporada, concentrados en el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Este segundo partido de pretemporada se disputará a puerta cerrada.