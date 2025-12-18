Cierran Municipio y sector empresarial el 2025 ofertando empleo en Victoria.

La suma de esfuerzos entre Gobierno Municipal y sector empresarial generó al cierre del año una oferta de 100 fuentes de empleo más en el sector de la maquila y empresa distribuidora de víveres.

Durante la jornada de reclutamiento, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, refirmó el compromiso de promover en el 2026 la llegada de nuevas cadenas comerciales que generen fuentes de empleo más y mejor remuneradas.

En visita a los módulos de empleo instalados en la Presidencia Municipal, dialogó con las personas que asistieron a solicitar uno de los 100 puestos laborales que bridan la maquiladora Kemet y Distribuidora de Víveres.

El área de oportunidad de empleo que ofrecen es para operadores y cargadores, las cuales se pueden consultar en red social oficial y bolsa de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio.