Amplían el bacheo en la colonia Miguel Alemán.

Cd. Victoria, 23 de julio de 2026.- El Gobierno Municipal amplió los trabajos de bacheo en la colonia Miguel Alemán, como parte del programa de rehabilitación de vialidades que se aplica en toda la Capital.

Cuadrillas de Obras Públicas del Municipio realizaron trabajos de corte técnico, limpieza y aplicación de mezcla asfáltica en la calle Abasolo, de Gabriel Saldívar a Gardenia y Rosa.

En la misma calle, pero entre 28 y 29, se concluyó la rehabilitación de pavimento asfalto en zanjas perforadas por la Comisión Municipal del Agua para la sustitución de líneas de conducción a vivendas del sector.

Otras cuadrillas de bacheo realizaron tareas de reparación de asfalto en la colonia Luis Doblado Colosio, del libramiento Naciones Unidas a Misiones Cultures; y en el fraccionamiento San Miguel, del acceso principal con carretera a Matamoros.

El Gobierno de Victoria invitó a la ciudadanía a reportar baches al 072 y a través de las audiencias públicas, para darles atención rápida y con calidad.