TRABAJAN FILIALES PARA CUMPLIR CON RESULTADOS Y OBJETIVOS EN LIGA PREMIER Y TDP

-Los equipos universitarios se preparan para buscar la victoria este fin de semana en sus respectivas divisiones

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Enfocados en seguir sumando unidades en el presente torneo, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Liga Premier y Liga TDP, iniciaron la semana de trabajo previo a sus respectivos compromisos de este fin de semana.

Posterior a sumar dos victoria de manera consecutivas en las últimas jornadas, el equipo dirigido por el estratega Jorge Alberto Urbina, se prepara de manera intensa para enfrentar en condición de visitante al Real Apodaca FC este próximo domingo 11 de octubre, en partido correspondiente a la jornada 7 de la presente Temporada 2026-2027 de la Liga Premier A.

Por su parte el cuadro dirigido por el técnico Edgar Barrón, de igual manera iniciaron entrenando este lunes y martes de manera importante, para el encuentro de este viernes 9 de octubre como local, cuando reciban al conjunto de Leones de Nuevo León FC, dentro de la fecha 6 de la Liga TDP Temporada 2026-2027.

Cabe señalar que ambos equipos continuarán durante la presente semana con su agenda de trabajo, donde fortalecerán los aspectos físicos y técnicos para llegar en inmejorables condiciones a sus respectivos partidos.

Ambas escuadras de corte formativo, además de apuntar a la obtención de buenos resultados jornada a jornada, cumplen con su principal objetivo que consiste en darle seguimiento al talento local, de tal manera que en la reciente fecha, un total de 21 tamaulipecos vieron acción; en la Liga Premier donde vencieron al líder La Tribu de Ciudad Juárez, fueron 12 elementos, de los cuales 7 fueron titulares y 5 ingresaron de cambio, en tanto que en el duelo frente a Halcones de Saltillo en la Liga TDP fueron 9 los jugadores de nuestro estado los que vieron actividad.

En la Liga Premier, Correcaminos promedia una edad de 21 años y 2 meses, mientras que en la Liga TDP, el promedio de edad del equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es de 18 años y 4 meses, por lo que la ruta a seguir en la formación deportiva y de valores, se mantiene encausada en las nuevas generaciones que defienden con talento los colores de nuestra institución.