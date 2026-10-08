ANT planea nuevo ciclo

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana se llevó a cabo en Matamoros la Mesa Técnica de Entrenadores y Congreso Técnico ANT 2026, encuentro enfocado en el análisis y la planeación estratégica de la natación en Tamaulipas.

Durante la jornada, el Lic. Alejandro Vázquez Ramírez, presidente de la Asociación de Natación de Tamaulipas A.C. (ANT), destacó la estabilidad que mantiene el organismo ante las diferentes circunstancias que atraviesa el deporte acuático a nivel nacional.

“Como una asociación civil formalmente constituida y con amplia trayectoria en el deporte federado, nos mantenemos vigentes a pesar de circunstancias externas que afectan a las disciplinas acuáticas en el país”, señaló Vázquez Ramírez.

El dirigente subrayó que el apego a los estatutos y reglamentos ha sido fundamental para mantener la credibilidad del organismo, situación que, aseguró, se refleja en el respaldo de sus afiliados.

“La confianza de la comunidad quedó demostrada este domingo 4 de octubre con la participación del 90 por ciento de los clubes registrados”, expresó.

Vázquez Ramírez recordó que, a lo largo de su trayectoria, la ANT ha enfrentado diversos retos en la entidad, desde situaciones relacionadas con la seguridad hasta emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19, implementando estrategias que permitieron mantener activa a la asociación.

Finalmente, señaló que para este nuevo ciclo la prioridad continuará siendo el impulso y desarrollo de los nuevos talentos de la natación estatal.

“Mantenemos firme el compromiso con la natación tamaulipeca. Contamos con la experiencia de un equipo consolidado y la energía de nuevos entrenadores y dirigentes que se han integrado en los últimos años. Arrancamos una temporada más enfocados en el desarrollo de la niñez y juventud de Tamaulipas”, concluyó.