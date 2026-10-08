Definidos los equipos para la categoría Novatos en la LUFAUAT

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un total de 10 escuadras participarán en la nueva temporada de fútbol americano de la LUFAUAT, categoría Novatos, la cual se pondrá en marcha el próximo viernes 16 de octubre con la disputa de la primera jornada en diferentes frentes.

Lo anterior fue confirmado por el coordinador de la LUFAUAT, César Walle, quien señaló que la semana pasada se llevó a cabo la reunión previa y el cierre de registros, quedando oficialmente definidos los 10 equipos que buscarán el ansiado campeonato.

Por la Zona Norte confirmaron su participación Reynosa Rodhe y los Coyotes del Tecnológico de Reynosa; mientras que en la Zona Centro competirán los Zorros de Comercio, Vaqueros de Agronomía, Búhos de Derecho Victoria, Cuernos Largos de Veterinaria y Dragones de Ciudad Mante.

Por su parte, la Zona Sur contará con tres escuadras: Castores de Ingeniería, Búhos de Derecho Tampico y Mulos Salvajes del Tecnológico de Madero.

Walle añadió que será el próximo lunes cuando se dé a conocer el rol de juegos, así como las sedes y horarios de cada encuentro de la temporada.

Asimismo, señaló que se encuentran a la espera de que las autoridades universitarias confirmen si se llevará a cabo una ceremonia de inauguración o si la temporada arrancará directamente con la actividad correspondiente a la primera jornada.