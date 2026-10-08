BUSCA EMILIO SALAZAR TRASCENDER CON LA FILIAL DE TDP

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para que los sueños se conviertan en realidad, además de talento se requiere constancia y disciplina, pero lo más importante es iniciarlos para poder darles forma y materializarlos.

Eso lo tiene claro el futbolista tamaulipeco que milita con el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Liga TDP, Emilio Alejandro Salazar Estrada, quien ha venido tomando protagonismo en su debut en el balompié profesional defendiendo los colores azul, naranja y blanco.

El oriundo de Reynosa, expresó en entrevista su sentir como parte de la institución universitaria, donde confesó que, “Me siento bien cobijado por el equipo, creo que hemos trabajado bien estos partidos, no bajamos la guardia y vamos a ir hacia adelante”.

Asimismo el juvenil universitario se refirió al trabajo que han desarrollado desde la pretemporada, “la verdad si nos ayudó bastante, pues físicamente estamos bien en el torneo, ya que aquí jugamos a las diez de la mañana, el clima y todos los demás factores, a la hora del juego nos hemos sentido y mostrado bien”.

Pese a que en su último compromiso, en la visita a los Halcones de Saltillo el resultado no les favoreció, el tamaulipeco analizó, “el viernes que perdimos, a pesar de ello no bajamos la guardia, la verdad ahora estamos enfocados en el juego contra Leones y pensar en los primeros lugares, porque es nuestro objetivo, bajo las indicaciones del Cuerpo Técnico que nos ha ayudado bastante, ya que muchos me incluyo, también soy soy menor, creo que pues todos estamos en un mismo camino”.

Emilio Salazar juega como menor y forma parte de la institución universitaria, como resultado del proyecto de las Visorias que fomenta y desarrolla las Fuerzas Básicas del Club Correcaminos, detectando también al talento tamaulipeco existente, para integrarlos en la formación profesional.

-Nombre: Emilio Alejandro Salazar Estrada.

-Fecha de Nacimiento: 16 de Enero del 2009

-Lugar de Nacimiento: Reynosa, Tamaulipas.

-Minutos Jugados: 353.

-Goles: 1.