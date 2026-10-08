Corre, obligado a ganar en Oaxaca

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la necesidad de regresar al sendero del triunfo, Correcaminos visita este jueves a los Alebrijes de Oaxaca, en el duelo que abrirá la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro está pactado a las 19:00 horas en el Estadio ITO (Instituto Tecnológico de Oaxaca), donde el cuadro dirigido por Gabriel ‘Místico’ Pereyra buscará reencontrarse con la victoria y volver a meterse entre los ocho mejores del torneo.

Correcaminos llega a este compromiso luego de empatar 0-0 ante Cruz Azul Hidalgo en el Estadio Marte R. Gómez, resultado que lo mandó hasta la novena posición de la tabla general, con 16 unidades.

Los universitarios dejaron escapar una importante oportunidad de escalar posiciones ante los cementeros, por lo que ahora están obligados a recuperar terreno fuera de casa.

Por su parte, Alebrijes tampoco llega en su mejor momento. El conjunto oaxaqueño viene de visitar el puerto de Veracruz, donde sufrió una goleada de 4-0 ante Piratas de Veracruz.

Además, el equipo dirigido por Gonzalo Bolaños no ha logrado hacer pesar su condición de local, al sumar solamente siete de los 15 puntos que ha disputado en casa, números que lo colocan entre los cinco equipos con menor productividad como local en la Liga de Expansión MX.

ANTECEDENTES

Desde la creación de la Liga de Expansión MX, Correcaminos ha visitado en cuatro ocasiones a Alebrijes en el Estadio ITO, con saldo favorable para los oaxaqueños.

En esos cuatro enfrentamientos, Alebrijes registra dos victorias, Correcaminos una, además de un empate.

Ahora, el cuadro de la UAT buscará mejorar sus números en territorio oaxaqueño y, principalmente, conseguir tres puntos que le permitan regresar a zona de clasificación.