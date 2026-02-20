Los clásicos se ganan: Ronny

Por Andrés Ramírez Acosta

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El volante ofensivo de Correcaminos, Ronaldo Prieto, fue claro al señalar que los clásicos se ganan y que tienen un mejor sabor cuando se consiguen como visitante, esto previo a la edición XLIII del Clásico Tamaulipeco.

“Vamos con todas las ganas para sumar de a tres, porque los clásicos se ganan y vamos a buscar la victoria allá”, expresó.

Detalló que el Estadio Tamaulipas es un escenario complicado.

“Es futbol. Sabemos que habrá afición en el estadio, pero hay que recordar que la rivalidad únicamente debe vivirse en la cancha”, comentó.

Añadió que ambos equipos llegan en condiciones similares.

“Somos dos equipos importantes en la división; plantilla por plantilla estamos a la par, por lo que será un partido interesante. Y como siempre lo he dicho, no importa cómo inicies, sino cómo termines. En la Liguilla veremos un mejor Correcaminos”.

Aseguró que el equipo está encaminado a encontrar su mejor versión, a pesar de que solo ha podido rescatar un punto de los nueve disputados como visitante.

“Venimos acoplándonos. Si ganar en casa es bueno y bonito, imagínate ganar allá en Tampico. Pegar de visita en un clásico genera sentimientos muy especiales”, concluyó.