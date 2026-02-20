Pýreos es quien manda en Bienestar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 5 jornadas disputadas en el torneo Por Tu Bienestar, ekl cuadro de Club S. Pýreos se mantiene en la cima con un total de 15 unidades.

La racha perfecta al sumar 5 de 5 en el torneo, el conjunto de Pýreos son los que comandan las acciones, cerca de ellos se encuentra Gladiadores que es otro equipo que sigue invicto, pero con 13 unidades.

Por su parte los cuadros de Lazaritos FC, Somos d’Agua FC tienen 122 puntos, por 10 unidades de los equipos de La Rever FC y Tartana FC, con un punto menos está Chibolos FC c, CFF Nike, Corderos FC, Deportivo Vela, FC Invasores, Abogados FC y Cobras FC.

En tanto que Deportivo La Bolis y Exil. Del Monte aparecen con siete unidades.

Más abajo están los cuados de Deportivo Pérez, La Galliza FC y Tigres con seis puntos.

En la zona roja de la tabla general se dejan ver los equipos de Real Panteras, Magic Palace FC y AC Milán, quienes tienen cuatro unidades.

Con tres puntos aparece Gaara FC, Malú FC y Victoria United. Mientas que con un punto esta Barberia 21 FC y Atlético San Pancho, sin poder sumar se ubican Balboa FX y Ramcon.