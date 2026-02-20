Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, 20 de febrero.-Ante el aumento de casos de violencia entre estudiantes la diputada Blanca Anzaldúa Nájera advirtió que es urgente aplicar acciones integrales contra el acoso escolar que incluyan prevención y apoyo emocional además de vigilancia permanente para atender conflictos que surgen por emociones reprimidas
La legisladora señaló que las propuestas contemplan desde revisiones de mochilas hasta programas socioemocionales explicando que las medidas van “desde revisión de mochilas hasta cursos de socioemocional para que todo el mundo de los actores educativos pueda sacar todo eso que les está aquejando y que son más que puras cuestiones reprimidas que no les permite socializar, que no les permite ver con ojos de paz todo el entorno”
Subrayó que uno de los principales problemas es que las iniciativas se quedan archivadas sin aplicarse por lo que insistió en la necesidad de darles seguimiento real bajo la premisa de que “Yo voy a insistir y yo quiero ir más allá. Hacemos las iniciativas, quedan impresas y quedan aquí; lo que tenemos que hacer, y yo lo estoy haciendo, sale mi iniciativa y le doy seguimiento. Tiene que haber un seguimiento de tu iniciativa porque si no se quedan inscritas y en el papel no hay ningún beneficio”
Finalmente afirmó que ha participado en la consolidación de una institución formadora de docentes mediante gestiones para asegurar recursos y programas de posgrado destacando que “desde el diseño, los programas académicos que están, como las maestrías y el doctorado, todo, todo, participó en ello. Por eso me da tanto gusto que no lo dejen morir, porque hay todo un esfuerzo que no muchos conocen de lo que se tuvo que hacer para poder ver cristalizado”