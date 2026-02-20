Liberal y Fovo al mando de la Plata

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con cinco jornadas disputadas, dos equipos de la categoría Plata tienen el control de la Liga Regional de Futbol de Veteranos: Carnicería Liberal y Fovo FC, quienes comandan las acciones.

Ambos conjuntos suman 11 puntos y se encuentran empatados en unidades; sin embargo, la diferencia de goles favorece a Carnicería Liberal. El cuadro de El Rebaño se quedó relegado, al igual que Cementeros, Real Obrera y Mirto FC, que cuentan con 10 puntos.

Corpus suma nueve unidades, por ocho de FOVISSSTE. Ex Hacienda Tamatán comienza a recuperar terreno y acumula seis puntos; con una unidad menos aparecen los cuadros de Clásicos FC y Caminera FC.

En el fondo de la tabla se ubica Mundo FC con cuatro puntos, seguido por Diablos Tamatán con tres unidades. Sin poder sumar hasta el momento se encuentran Gestoría Álvarez y Deportivo Lara.