Basura contamina ríos, arroyos de Ciudad Victoria

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 31 de agosto.- La contaminación en los ríos y arroyos de Ciudad Victoria se ha convertido en un problema ambiental de creciente preocupación, debido a la acumulación de desechos sólidos, aguas residuales y basura doméstica que se vierten sin control en los cauces naturales.

Vecinos de colonias como el Fovissste denunciaron que el canal pluvial que cruza por su zona muestra altos niveles de desechos, lo que no solo afecta la imagen urbana, sino que también representa un riesgo para la salud pública, sobre todo durante la temporada de lluvias, cuando la basura es arrastrada hacia las partes bajas.

En un recorrido se pudo constatar que tan solo a unos metros de las casas del Fovissste, el agua del canal luce verdosa, contaminada y con desechos de basura, principalmente plásticos sin que nadie se ocupe de remediar el problema.

Esta situación es similar a lo que se ve en el río San Marcos. Autoridades ambientales reconocen que gran parte del problema proviene de la falta de cultura ciudadana en el manejo de los residuos, ya que son frecuentes los tiraderos clandestinos en los márgenes de los arroyos.

Además, destacan que la limitada capacidad de recolección de basura contribuye a que la población deposite sus desperdicios en sitios indebidos. El impacto no es únicamente visual, sino también ecológico.

Los residuos plásticos y metálicos permanecen en los cauces durante años, afectando la flora y fauna local. Expertos señalan que la contaminación de los arroyos se convierte en un foco de infección que pone en riesgo el abastecimiento de agua y degrada los ecosistemas urbanos.

Aunque se han realizado campañas de limpieza en diferentes sectores, estas acciones resultan insuficientes frente al volumen de desechos. A menudo, después de jornadas de saneamiento, los mismos puntos vuelven a presentar acumulación de basura en cuestión de días, lo que refleja la necesidad de un esfuerzo coordinado entre autoridades y ciudadanía.