Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 27 de octubre.- Después de varios meses de sequía, el río San Marcos muestra nuevamente un flujo constante que desciende desde la Sierra Madre, dejando un paisaje revitalizado en la capital tamaulipeca y fomentando la formación de un pequeño bosque urbano a sus orillas.

El cauce urbano, de aproximadamente 7 kilómetros, recibió agua gracias a los acumulados de lluvia registrados en las últimas semanas. La corriente se mantiene limpia y cristalina, evidenciando la recuperación parcial de un símbolo natural de la ciudad.

Vecinos de la colonia Mainero expresaron su sorpresa y alegría al ver el río correr nuevamente. “Pensamos que ya no íbamos a verlo correr así, parece que la ciudad recuperó parte de su vida”, comentó una residente mientras observaba el paso del agua por debajo del puente.

El río San Marcos permaneció seco durante meses debido a la prolongada sequía que afectó a Tamaulipas, lo que generó preocupación entre los habitantes. Su reactivación parcial representa un alivio ambiental y devuelve frescura al paisaje urbano.

Aunque hace dos semanas Protección Civil Municipal emitió una advertencia preventiva por las lluvias, las condiciones actuales del río son estables. Las autoridades mantienen vigilancia en los puntos más bajos del cauce, sin que hasta ahora se hayan registrado incidentes.

El renacer del San Marcos se ha convertido en un motivo de celebración para los victorenses, quienes se acercan a los puentes y orillas para contemplar el agua corriendo nuevamente, un espectáculo que recuerda la importancia de este río para la ciudad.