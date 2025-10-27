Tamaulipas sólo aporta 8 jugadores a la Liga MX

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un total 8 jugadores tamaulipecos están en Liga MX (Primera División de México) según un estudio estadístico que realizó Claro Sports, posicionándose en el décimo tercer lugar de todos los Estados.

De acuerdo con el estudio el primer lugar es para el Estados de Jalisco, siendo la entidad con mayor aportación, teniendo 50 jugadores, por lo que Tamaulipas no tiene ni la quinta parte.

Y es que en la actualidad en la Liga MX solo participan 301 atletas de las 32 entidades federativas de México.

Después de Jalisco, sigue la Ciudad de México tiene 36 y Sinaloa 27, Guanajuato suma 17 y Michoacán 16 jugadores, siendo el top cinco.

Los ocho jugadores de Tamaulipas son: Alan Pulido, Ricardo Chávez, Rodolfo Pizarro, Pedro Pedraza, Alfonso González, Sebastián Fierro, Princewill Ollerbides y Raúl Castillo.

En el caso del tamaulipeco que más juega es Rodolfo Pizarro de Juarez FC con mil 57 minutos, en tanto que Ricardo Chávez de Rayados de Monterrey con 779 minutos, Pedro Pedroza a jugado 740 minutos.

Otro de los tamaulipecos que también ha jugado en la Liga MX es Raúl Castillo de Puebla, Sebastián Fierro de Mazatlán es otro que supera los 300 minutos en la Liga MX al tener 345, Alfonso González ha jugado un total de 280 minutos, le sigue Alan Pulido de Chivas suma 249 minutos, de los que no han visto acción es Princewill Chigozie Achinulo Ollerbides.