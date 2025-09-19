¡LEVÁNTENSE!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este viernes Correcaminos enfrente al cuadro de Tapatío, en actividad del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Este compromiso abrirá la jornada 8 y se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Akron, donde el conjunto de la UAT busca cortar una racha de cinco partidos sin ganar. Por ello, Jorge Urbina planea realizar cinco cambios en su once titular, con los jóvenes como base del equipo.

Correcaminos viene de perder 2-1 en casa ante la Jaiba Brava de Tampico, resultado que puso fin a 27 años de hegemonía en el Marte R. Gómez dentro del Clásico Tamaulipeco. Con esa derrota, el equipo cayó hasta el puesto número 12 de la tabla general.

Por su parte, la filial de Chivas tampoco tuvo éxito en el Estadio Tlahuicole, al caer por la mínima diferencia ante los Coyotes de Tlaxcala. Esa derrota provocó que se estancara con 10 unidades y descendiera hasta la séptima posición.

Le apuesta a los jóvenes

Con las incorporaciones de Gianni Rubli y Rafael Arce, Jorge Urbina apuesta por un plantel joven. Estos jugadores se suman a Mario Sarmiento, Marco López, Alan Aguilar, Alexis Villarreal, Joaquín Estopier y Heber Velázquez.

Hegemonía jalisciense

Desde su regreso a la categoría de plata del futbol mexicano, Tapatío ha mantenido hegemonía sobre Correcaminos, sin importar la condición de local o visitante.

Los tapatíos han logrado sacar puntos en todos sus enfrentamientos.

Del 2020 a la fecha, ambos equipos se han visto las caras en 10 ocasiones. En siete de ellas la filial de Chivas ha vencido a la UAT, mientras que en tres encuentros terminaron empatados.

La última vez que Correcaminos visitó el Estadio Akron fue el 11 de abril del Clausura 2024, en un partido que finalizó 4-0 a favor de los locales.