Cancelan Copa Gobernador Varonil

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Debido a las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles en Ciudad Victoria, el comité organizador de la Copa Gobernador decidió suspender los Cuartos de Final del torneo varonil.

El coordinador del certamen, Brandon Valdez, informó que los encuentros se reprogramarán para la próxima semana.

“Para no arriesgar la integridad física de los jugadores se decidió cancelar los juegos, ya que los campos presentaban demasiada humedad. Tendremos que esperar una semana más”, explicó.

Detalló que tanto los campos de la Unidad Deportiva del IPSSET como el Estadio Marte R. Gómez no se encontraban en condiciones óptimas para llevar a cabo los partidos.

Valdez añadió que las emociones tendrán que esperar, pues la reanudación de los compromisos dependerá de la evaluación de la situación en los próximos días.