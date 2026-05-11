Las Marías regresan al mando

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de 13 jornadas en la máxima categoría de la Liga de Fútbol Santander Premier, el cuadro de Las Marías FC retomó el liderato.

Con un total de 34 unidades, Las Marías FC le saca dos puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores: Deportivo Cantú y Deportivo Mante.

En el cuarto puesto aparece Sección X con 31 puntos. Más abajo se encuentran Patitos Feos Palmas FC con 25 unidades; con un punto menos se ubican Rey Cuervos y Zacatillo Quirós.

Yiyos FC comenzó a rezagarse con 22 puntos. Con una unidad menos aparecen Deportivo Bernal, La Quarta y Deportivo González.

Por su parte, Deportivo Recute comienza a desplomarse con 20 unidades; Telmex Aledsa suma 18 puntos, seguido de Movitos Gunners con 10.

En la parte baja de la tabla se encuentra Fluminense con nueve puntos. Le siguen Tamatán de la Cruz con ocho unidades, Atlético Mineiro con siete, la Colonia Vista Hermosa con seis, Nolo Obrera con cuatro y Coleza, que aún no suma puntos.