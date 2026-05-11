Lanzan convocatoria para el tradicional Torneo de Barrios

La convocatoria es para que los equipos participen en la rama libre varonil y como cada año será a eliminación directa.

El domingo 24 de mayo arrancan las emociones con doble jornada programada desde las 9 de la mañana en la Unidad Deportiva Revolución Verde, así mismo en el transcurso de la semana en la Unidad Deportiva Ipsset y el domingo 31 de mayo la gran final tendrá como sede el mítico Estadio Olímpico Victoria “Marte R. Gómez”.

Los equipos podrán estar conformados por un máximo de 22 jugadores que deberán comprobar que representan a su barrio con copia de identificación oficial con fotografía y un recibo de agua, luz o similar que confirme la dirección, así como un director técnico y un delegado.

Para que nadie se quede sin jugar, tienen derecho a registrar 5 refuerzos, que son aquellos jugadores que no residan en el barrio con el que jugarán o que no tengan manera de comprobar su residencia en el sector. No podrán ver actividad profesionales activos que hayan sido registrados en la temporada 25-26 en cualquier categoría del futbol profesional.

Lo que el Torneo de Barrios y ORT respetarán, es que se sigan fomentando los valores y los buenos hábitos a través del deporte, por lo que jugadores boletinados por antecedentes negativos o con suspensiones públicas por hechos graves o de violencia, la organización tomará la decisión de apegarse a dichas sanciones.

Las inscripciones con documentación en mano, se realizarán el pŕoximo viernes 15 de mayo en punto de las 3 de la tarde en el 13 Juárez esquina, en Organización Radiofónica Tamaulipeca.

Inscripción y arbitraje son totalmente gratis como todos los años y el campeón se llevará 15 mil pesos en efectivo, así mismo habrá trofeos y premio económico para subcampeón, campeón goleador, mejor portero, MVP de la final y por prinera vez, premio en efectivo para la mejor porra.

Para mayores informes los interesados puede comunicarse vía whatsapp al 8341479340.