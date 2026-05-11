Tamaulipas cierra con 23 medallas la Olimpiada Nacional de tiro deportivo

La delegación de Tamaulipas concluyó su participación en la disciplina de Tiro Deportivo dentro de la Olimpiada Nacional 2026 con una destacada actuación, tras sumar un total de 23 medallas: seis de oro, nueve de plata y ocho de bronce.

Entre los resultados del último día apareció el obtenido por Francisco David Tovar Martínez, quien conquistó la medalla de plata en la modalidad de 10 metros rifle tres posiciones, dentro de la categoría 14-15 años, bajo la dirección de su entrenador Alexander Ortiz.

Con esta presea, el atleta tamaulipeco cerró su participación con tres medallas en la presente edición de la Olimpiada Nacional, luego de conquistar anteriormente una medalla de oro, una de bronce y además imponer récord nacional.

Asimismo, Regina Betancourt Rincón y José Perales Gallardo obtuvieron medalla de bronce en la modalidad de 10 metros rifle mixto, categoría 16-17 años, bajo la dirección del entrenador Edgar Rocha.

Los resultados reflejan el trabajo, disciplina y preparación de las y los atletas tamaulipecos, quienes nuevamente colocaron al estado entre los protagonistas del Tiro Deportivo a nivel nacional.

Manuel Virués Lozano, a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, felicitó a estos atletas así como a toda la delegación de tiro deportivo quien dio una gran aportación al medallero tamaulipeco a lo largo de estos días.