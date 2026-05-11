¡Celebran el Día de las Madres con carrera 5K!

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco de la celebración del Día de las Madres, la comunidad corredora vivió una mañana llena de alegría y convivencia al participar en una carrera recreativa de cinco kilómetros.

El evento se desarrolló en un ambiente festivo desde temprana hora, amenizado por el mariachi Azahares, que deleitó a los asistentes con una emotiva serenata.

Posteriormente, Claudia Reta, de The Vibe Studio Fitness, encabezó la sesión de calentamiento, mientras que Gabriela Díaz, de Recorriendo Tamaulipas, fue la encargada de realizar el conteo regresivo para dar inicio a la competencia.

Con gran entusiasmo, los participantes partieron desde la Unidad Deportiva Siglo XXI para recorrer parte del nuevo bulevar a la orilla del río San Marcos. La actividad incluyó una caminata de tres kilómetros y una carrera de cinco kilómetros, ambas ambientadas con música a cargo de Pepe Pineda Backstage.

Al finalizar el recorrido, las ganadoras fueron recibidas entre aplausos por parte de Tadeo Sports, además de recibir una rosa y su respectiva medalla, haciendo aún más especial la celebración.

Las ganadoras fueron todas pero los tres primeros lugares de la competencia fueron:

1)Patricia Cedillo

2) Neylania Chapa

3) Giselle Medina