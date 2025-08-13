“Es importante seguir sumando un puntito”: “Soldado” García

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Luego de cumplir con la encomienda en el juego ante Atlético La Paz, Fernando “Soldado” García señaló que “es importante seguir sumando un puntito”, esto tras el empate de la jornada 2 como visitante.

“Soldado”, quien sustituyó a Juan Manuel Capeluto, expulsado en la jornada 1, aseguró que, aunque la defensa central no es su posición natural, no le resulta ajena.

“Me sentí bien físicamente. Jugar de central es una posición que no desconozco; tenía tiempo que no jugaba ahí, pero la verdad me sentí muy bien”, comentó.

Jesús Fernando García acumula 118 minutos en los dos empates de Correcaminos en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

“Uno tiene varias opciones de posiciones para jugar, pero donde te toque hay que aprovechar”, señaló.

Al preguntarle si le gustaría ser evaluado en su posición natural , a diferencia de como lo hizo el técnico Héctor Hugo Eugui con Miguel Zapata, respondió:

“El jugar es una cosa, pero evaluarme en la posición es otra. Estaría bien que me evaluaran en mi posición natural, y ya es un extra jugar en otra”.

Con el regreso de Capeluto, tras cumplir su sanción, “Soldado” fue utilizado en el once suplente, por lo que ante Leones Negros no iría de inicio. Sin embargo, asegura que jugar en casa siempre le motiva.

“Tener a la familia, a mi hijo, a mi esposa, a mis papás que van a verme, me da una motivación extra”.

Correcaminos está listo para el juego de la jornada 3 ante Leones Negros, este viernes en el estadio Marte R. Gómez.